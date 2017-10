Thiem erreicht trotz Niederlagenserie neues Karrierehoch

Der Bulgare wäre beim Titelgewinn bei diesem Masters-1000-Turnier an Thiem vorbeigezogen, unterlag aber am Freitag Rafael Nadal (1) 4:6,7:6(4),3:6. Der Spanier ist damit weiter auf Kurs, am Jahresende Nummer eins zu sein. Sein diesbezüglicher Schweizer Rivale Roger Federer hatte am Freitag sein Shanghai-Viertelfinale gegen den Franzosen Richard Gasquet noch vor sich. Nadals Halbfinalgegner ist der Kroate Marin Cilic.

Der Iberer blickt aktuell auf eine Siegesserie von nun schon 15 Matches zurück, gestartet bei den US Open. Seine bisher letzte Niederlage kassierte Nadal am 18. August im Cincinnati-Viertelfinale gegen den Australier Nick Kyrgios. Dimitrow seinerseits bleibt ungeachtet der Niederlage voll im Rennen um einen Startplatz beim World-Tour-Finale in einem Montag in London.

Durch seinen Achtelfinalsieg am Donnerstag gegen Sam Querrey ebnete Dimitrow dem in der Weltrangliste einem Monat siebentplatzierten Thiem den Weg zu dessen zweiter Teilnahme an einem World-Tour-Finale nach jener im Vorjahr. Die ATP bestätigte die schon erreichte Fix-Qualifikation des Niederösterreichers auf Anfrage der APA – Austria Presse Agentur nicht. Mit der Vollzugsmeldung ist aber wohl bis zum Montag zu rechnen.

Tatsache aber ist, dass Thiem in zuletzt gezeigter Verfassung in der englischen Hauptstadt einen schweren Stand hätte. Sein bisher letzter Sieg auf der Tour datiert vom US-Open-Achtelfinale am 2. September. Seit er am Tag darauf 24 Jahre alt geworden ist, hat Thiem noch keine ATP-Punkte für einen Sieg gutgeschrieben erhalten. Die nächste Chance bietet sich ihm am 24. Oktober am “THIEMStag” beim Wiener Erste Bank Open.

