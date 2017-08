Thiem erlitt überraschende Auftakt-Niederlage in Montreal

Die bisherigen Begegnungen mit Schwartzmann gewann der Thiem allesamt - © APA (Getty)

Dominic Thiem hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal völlig überraschend gleich in seinem Auftakt-Match verloren. Nach einem Freilos in Runde eins musste sich die Nummer 3 des Turniers dem Argentinier Diego Schwartzman mit 4:6, 7:6 (7), 5:7 geschlagen geben. Der 23-jährige Niederösterreicher hatte die drei bisherigen Begegnungen mit dem Südamerikaner jeweils ohne Satzverlust gewonnen.