Thiem bleibt trotz frühem Halle-Out Weltranglisten-Achter

Nishikori musst aufgeben - © APA (AFP)

Der Österreicher Dominic Thiem bleibt trotz seiner am Mittwoch in Halle erlittenen Achtelfinalniederlage die Nummer acht der Tennis-Weltrangliste. Nach dem Ausscheiden gegen den Niederländer Robin Haase drohte dem 23-Jährigen der Rückfall hinter Kei Nishikori, der Japaner musste aber in seinem Achtelfinale am Donnerstag gegen den Russen Karen Chatschanow wegen einer Rückenblessur bei 2:3 aufgeben.