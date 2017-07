Thiem bleibt Siebenter in der Weltrangliste und Race-Dritter

Thiem steigt in Washington wieder in die Tour ein - © APA (AFP)

Keine Verschiebungen in den Top Ten gab es in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren sowohl im ATP-Ranking als auch im Race. Bei den Damen fiel Johanna Konta um drei Ränge auf Platz sieben zurück, davon profitierte u.a. Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza als nunmehrige Vierte.