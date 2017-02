Thiem steht im Viertelfinale von Rio

Zweisatzsieg für den Niederösterreicher - © APA (AFP)

Dominic Thiem steht bereits zum vierten Mal in diesem Jahr im Viertelfinale eines ATP-Tennisturniers. Der Niederösterreicher besiegte am Mittwoch im Achtelfinale des mit 1,44 Millionen Dollar dotierten Turniers in Rio de Janeiro den Serben Dusan Lajovic mit 6:2,7:5. Der als Nummer zwei gesetzte Thiem trifft nun am Freitag auf den Argentinier Diego Schwartzman.