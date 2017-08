Thiem auch bei vierten US Open in dritter Runde

Vier-Satz-Sieg gegen US-Youngster Fritz - © APA (AFP)

Dominic Thiem hat am Donnerstag auch bei seinen vierten US Open die dritte Runde erreicht. Der 23-jährige Niederösterreicher, der in New York als Nummer 6 gesetzt ist, besiegte den US-Teenager Taylor Fritz im Louis Armstrong Stadium mit 6:4,6:4,4:6,7:5. Thiem spielt damit am Samstag gegen den als Nummer 30 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino um den Achtelfinaleinzug.