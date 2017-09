Thiem am Samstag beim Laver Cup nicht im Einsatz

Björn Borg schickt heute Nadal und Federer ins Rennen - © APA (AFP)

Dominic Thiem hat am Samstag beim Laver Cup in der O2-Arena in Prag einen “Ruhetag”. Der 24-jährige Niederösterreicher steht am zweiten Tag des neu geschaffenen Team-Wettkampfs Europa gegen den Rest der Welt nicht im Aufgebot seines Kapitäns Björn Borg. Die schwedische Tennis-Legende nominierte wenig überraschend Rafael Nadal, Roger Federer sowie Lokalmatador Tomas Berdych für die Einzel.