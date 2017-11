Thiem als Vierter der Weltrangliste auf neuem Karrierehoch

Tennis-Star Dominic Thiem hat am Montag wie angekündigt mit Platz vier in der Weltrangliste einen neuen Karriere-Meilenstein erreicht.

Murray und Djokovic zurückgefallen

Einen Mega-Sprung schaffte Jack Sock (USA) durch seinen Masters-1000-Triumph in Paris. Er rückte von Position 22 auf 9 vor und ist erstmals in den Top Ten sowie beim World-Tour-Finale. Karrierehochs gibt es auch für Alexander Zverev (GER), Grigor Dimitrow (BUL) und David Goffin (BEL) als Dritter, Sechster bzw. Achter. Rafael Nadal (ESP) und Roger Federer (SUI) als die Top Zwei haben jeweils mehr als doppelt so viele Punkte wie Zverev. Gerald Melzer kehrte als 99. in die Top 100 zurück.