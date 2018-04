Theaterpremiere der FMS Altach

Vergangene Woche lud die Freie Montessori Schule in Altach zur Premiere von „Kleider machen Leute – machen Leute Kleider“ ins KOM.

Altach In Zusammenarbeit mit Druckwerk in Lustenau entstand in den letzten sieben Monaten ein Theaterstück in welchem es um die Industrie in Vorarlberg und die Entwicklung des T-Shirts geht.

Seit Oktober des vergangenen Jahres bereiteten sich die Schüler der Montessori Schule in Altach dabei schon auf die große Premiere vor. Im Druckwerk in Lustenau entstand das Bühnenbild und die verschiedenen Kostüme, aber auch das Werbeplakat. Dazu standen zu Beginn auch Übungen wie Raumlauf, Achtsamkeitsübungen, Sprach- und Sprechübungen auf dem Lernprogramm ehe es dann zur konkretten Umsetzung des Stückes ging. Zwei Stunden jede Woche wurden von den Schülern in das Theaterprojekt gesteckt, ehe vergangene Woche im KOM in Altach die Premiere gefeiert wurde. Die Schüler verwandelten sich und nahmen mit und durch ihre Kostüme ihre Rollen ein. Die Bühne verwandelte sich in eine Fabrik, es wurde in Akkord gearbeitet und so Geschichten der Textilindustrie Vorarlbergs erzählt. Am Ende waren sowohl die Darsteller wie auch die Besucher erfreut über ein gelungenes Stück der Schüler aus der Freien Montessori Schule in Altach. MIMA