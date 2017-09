Theater Wagabunt – Vom Grab auf die Bühne

Dornbirn. Das Tik in Dornbirn diente am Donnerstagabend als Plattform für die Uraufführung eines ganz besonderen Theaterstücks. Mit Dorrit Aniuchi, zuständig für Text und Regie, Stefan Bösch alias Paul Lafargue als Darsteller und „Sargwächter“ Ulrich Gaul Gabriel, der in gewohnter Manier für die musikalischen Highlights auf der Bühne sorgte, wurde dem Publikum ein unterhaltsamer Abend geboten.

Das „Recht auf Faulheit“ für alle

Paul Lafargue, seines Zeichens französischer Sozialist und seit 100 Jahren tot, steigt aus dem Grab und findet sich auf der Bühne wieder. Überzeugt, dass der Kommunismus gesiegt hat, stürzt er sich in das Abenteuer 2017 und lernt mithilfe des Publikums die Errungenschaften der heutigen Zeit kennen. Internet, Teilzeitarbeit, Emanzipation und die heutige Arbeits- und Freizeitwelt lassen Paul zu dem Schluss kommen, dass die Revolution genau heute, genau im Jahr 2017 stattfinden sollte.

Bühnenpräsenz pur

Allein schon Gaul`s Kostüm ist einen Theaterbesuch wert, er braucht weder zu sprechen, noch muss er sich musikalisch betätigen, sein Erscheinen auf der Bühne reicht aus, um das Publikum in die richtige Stimmung zu bringen. Was Paul Lafargue betrifft: Kein anderer als Stefan Bösch hätte diese Figur besser zum Ausdruck bringen können. Mit einer Mimik, die ihresgleichen sucht, begeistert der Schauspieler die Theaterbesucher von der ersten Minute an. Regisseurin Dorrit Aniuchi hat auf jeden Fall ein glückliches Händchen bewiesen und zwei Mimen auf die Bühne des Tik geschickt, die es in sich haben und die prädestiniert sind, ein Publikum mit zu reißen.

Weitere Vorführungen:

DO 21.9. 20:30 UHR

SA 23.9. 20:30 UHR

DO 28.9. 20:30 UHR

SO 1.10. 17:00 UHR

Tik Dornbirn, Jahngasse 10