Theater Wagabunt mit spannendem Frühjahrsprogramm

Das TiK lädt in Kürze zur Premiere des neuen Theaterstücks.

Am 18. Jänner feiert „Täter“ von Thomas Jonigk Premiere in der alten Stadthalle. Das Stück thematisiert Gewalt und Abhängigkeit zwischen Eltern und Kindern. Die Hauptdarsteller Petra und Paul treffen einander zufällig auf einem alten, aufgelassenen Bahnhof. Beide tragen sich schon seit Längerem mit Gedanken, ihren Leben ein Ende zu setzen. Weil sie es nicht mehr aushalten. Von frühesten Kindesbeinen an wurde Petra vom Vater Erwin, Paul von seiner Mutter Magda zu sexuellen Handlungen genötigt, wobei Erwins Frau Karin wegsah. Erst nach der Überwindung ihrer Sprachlosigkeit machen sich die zwei jungen Menschen auf, ihre Eltern zur Rede zu stellen. Im Theater möchte Jonigk zeigen, wie die Kategorien von Täter und Opfer zunehmend durcheinandergeraten. Was soll seiner Meinung nach das Stück beim Publikum bewirken? „Ich möchte nicht, dass man den Abend im Kopf bewältigt. Missbrauch an Kindern ist unbeschreibbar, nicht nachvollziehbar und unbegreiflich. Daran wird auch der Abend im TiK nichts ändern und will es auch gar nicht. Er will nur Fragen und sich damit dem leider gegenwärtigen Problem stellen. Das allein ist schon provokant, so wie der Umstand, dass im Theaterstück sowohl Opfer als auch Täter zu Wort kommen“, so Jonigk. Als Darsteller sind Dorrit Aniuchi, Rita Dummer, Lucia Zamora Campos, Yasmin Ritter, Daniel Hauser, Robert Kahr und Wolfgang Pevestorf auf der Bühne zu sehen. Regie führt Marius Schiener.