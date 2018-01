Theater, Musik und Tombola

Der Schiverein Bildstein organisierte die diesjährige Christbaumfeier.

Seit knapp siebzig Jahren ist die sogenannte Christbaumfeier ein fixer Programmpunkt in der Hofsteiggemeinde Bildstein. Dieses Jahr war der Schiverein Bildstein Veranstalter des traditionellen Festes am Dreikönigstag. Dabei konnte Obmann Elfried Winder viele Gäste im voll besetzten Pfarrsaal begrüßen. Nach einem Sektempfang spielten die Jugendkapelle „s´Junge Bildstar HolzBleach“ unter der Leitung von Martin Flatz und anschließend die von Kapellmeister Klaus Greiderer dirigierten „großen“ Musikantinnen und Musikanten ein einstündiges Konzert. Zwischen dem Losverkauf und der Preisverteilung der Tombola zeigten die „Vereins-Schauspieler“ Simon Flatz, Diana Immler, Stefan Flatz, Kurt Köpfle, Katharina Böhler, Michael Lenz, Wolfgang Flatz, Mathias Gmeiner und Isabella Nenning ihre verborgenen Bühnentalente bei einem überaus humorvollen Einakter. Kurz vor Mitternacht wurden die Tombolapreise begeistert in Empfang genommen, wobei sich besonders Valentina Wittwer über den Schi-Hauptpreis freuen konnte.