Theater Hörbranz

Die Proben zu „Blondinen bevorzugt“ im Leiblachtalsaal laufen auf Hochtouren!!

Der aufwendige Bühnenaufbau wird in den nächsten Tagen fertiggestellt, Kostüme werden anprobiert und angepasst, Licht und Ton wird eingestellt. Im Moment präsentiert sich die Bühne in Hörbranz noch als Baustelle auf der alle Mitglieder des Theaters Hörbranz eifrig mitarbeiten. Ab der Premiere am 2. Dezember verwandelt sich die Leiblachtalsaalbühne in das Kreuzfahrtschiff Costa Liguria auf dem sich turbulente Szenen um Knöpfe und „Reiz-verschlüsse“ abspielen…. Tummeln sich doch der Juniorchef eines Knopfimperiums, der Erfinder des Reißverschlusses, ein ehemaliger Moulin Rouge Star, ein Millionär und natürlich einige Blondinen an Bord.