“In Zeiten, in denen alles, was mehr als 140 Zeichen hat, schon für einen Roman gehalten wird, ist es mir Freud und Ehr, dem Leser wirkliche Romane ans Herz zu legen”, kündigte Dorn in einer Mitteilung des Senders an.

“Das Literarische Quartett” tagt sechs Mal pro Jahr. Die Sendung wird jeweils kurz vor der Ausstrahlung im Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet.

(APA/dpa)