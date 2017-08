“The Weight” in “Trouble”: Single kündigt ersten Longplayer der Rocker an

Vor zwei Jahren ließ The Weight mit ihrer EP Keep Turning erstmals musikalisch aufhorchen. Am 17. November starten die Rocker aus Wien und Vorarlberg mit dem selbstbetitelten Erstlingswerk in die nächste Phase und mit dem heutigen Freitag gibt es mit der Single Trouble den ersten Vorboten auf den Longplayer.



In dem Video führt The Weight quasi durch ihre musikalischen Wurzeln und greifen wegweisende Alben(cover) auf. Ob nun Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Queen oder Velvet Underground – jedes Meilenstein-Albumcover der Rockgeschichte wird von den Rockern nachgestellt. Entstanden ist das Video in enger Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Atzgerei und lässt auf das kommende Album freuen.