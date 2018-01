The-Fall-Sänger Mark E. Smith gestorben

Der Sänger der britischen Post-Punk-Band The Fall, Mark E. Smith, ist tot. Wie seine Bandmanagerin Pam Van Damned mitteilte, starb Smith am Mittwoch im Alter von 60 Jahren. Smith zählte 1976 zu den Gründern von The Fall und gehörte der Band als einziges Mitglied durchgehend an. Zu den bekanntesten Liedern der Gruppe gehören "Totally Wired", "Eat Y'Self Fitter" und "Mr. Pharmacist".

Im vergangenen Jahr hatte die Band mehrere Auftritte absagen müssen, weil sich der Gesundheitszustand von Smith verschlechtert hatte. The Fall beeinflusste viele bekannte Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Die deutsche Rockband Tocotronic widmete dem Sänger 1996 den Song “Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith”.