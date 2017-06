The Exception sagten Adieu

Die drei jungen Musiker Jana Wirth (Schweiz), Elias Büchel (Liechtenstein) und Rochus Burtscher (Vorarlberg) besuchen gemeinsam die neunte Klasse des Musikgymnasium Feldkirch. Vor drei Jahren entschlossen sie sich, eine eigene Band zu gründen. The Exception – am Anfang eine Coverband, entwickelte sich immer mehr und bald war es ihnen zu wenig, Coversongs zu singen und zu spielen. Der Innerbrazer Rochus Burtscher fing an Texte zu schreiben und an einem Wochenende im Nenzinger Himmel schrieben die Bandmitglieder gemeinsam die Musik dazu. Daraus entstanden sieben einfühlsame aber auch kritische deutsche Songs, die auch bald auf eine CD gebrannt wurden. Mit der CD-Vorstellung vor einigen Monaten konnten die drei Musikgymnasiasten und Studenten des Landeskonservatoriums Feldkirch punkten.

Getrennte Wege

Nun absolvieren sie die Matura und im Herbst werden sich aufgrund verschiedener Studienrichtungen die Wege trennen. Deswegen beschlossen sie, die Band aufzulösen – aber nicht stillschweigend, sie wollten einen ordentlichen Abschluss machen. So luden sie vergangenen Freitagabend ins Theater am Saumarkt zu ihrem Abschlusskonzert. Die Konzertbesucher erlebten einen tollen Konzertabend mit den eigenen Songs aus der CD, aber auch mit ihren beliebtesten Coversongs. Bei den eigenen Songs wurden Jana Wirth, Elias Büchel und Rochus Burtscher wiederum von ihren Freunden Carina Müller und Julius Breuss unterstützt. „Im Theater am Saumarkt hatten wir unser erstes Konzert. Jetzt dürfen wir für euch auch unser letztes Konzert hier spielen“, so Elias Büchel bei seiner Begrüßung.

CD ist erhältlich

Beim Besuch des Konzertes wurden Eltern, Bekannte und Freunde der drei Musiker nicht nur mit tollen Songs und Emotionen belohnt, sie taten auch etwas Gutes. Die drei Bandmitglieder stellten ihr letztes Konzert unter eine gute Sache und übergeben die freiwilligen Spenden dem Verein „Geben für Leben“. Die CD „Herz“ der drei jungen Musiker sind entweder bei den Musiker selbst oder im Sparmarkt Ronald Jenny Braz und in der Raiffeisenbank Braz erhältlich.