The Corea/Gadd Band: Genie, Perfektion und Spielfreude

Zusammen sind die beiden beinahe 150 Jahre alt, aber gemeinsam sind sie vor allem Jahrtausend-Musiker: Keyboarder und Fusion-Jazz-Gigant Chick Corea und Schlagzeug-Legende Steve Gadd. Über 40 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sind die zwei nun wieder - seit Juni - samt Band auf der Bühne und begeisterten am Donnerstagabend im Wiener Konzerthaus, der vorletzten Station ihrer World Tour.

Zum Start gab es “Night Streets” aus dem Jahr 1976 als Reminiszenz an die ersten musikalischen Begegnungen der Künstler. Und schon in der Aufwärmrunde flitzte der mittlerweile 76-jährige Corea flott über die Tasten seines elektronischen Yamaha Stage Pianos mit dem – im Lauf des Abends leider nicht immer ganz einwandfrei funktionierenden – nachgeschalteten Effekt-Kastl.

Trotz der Weltklasse-Doppelspitze wäre die Corea/Gadd Band aber ohne die vier weiteren Musiker wohl nicht ganz so glanzvoll, wie sie sich jetzt präsentiert: An der Gitarre werkt effektvoll Lionel Loueke aus Benin, der schon im Sommer beim Vienna Jazz Fest mit Herbie Hancock brillierte. Das Bass-Fundament legt Carlitos Del Puerto, mal funkig am elektrischen Instrument, dann wieder feintönig an der klassischen Bassgeige. Komplettiert wird die Band von Steve Wilson an diversen Saxofonen. Die musikalische Souveränität dieser Formation wurde eigentlich nur noch von der überwältigenden Spielfreude übertroffen.

Am Ende des Programms ging es dann wieder zurück in die Vergangenheit: zuerst mit einer grandios aufgefrischten Version des Corea-Klassikers “Return To Forever”; und als Zugabe dann mit “Spain” in einer “Extended Version”: Denn als “Intro” gab es ein paar Minuten des klassischen “Concierto de Aranjuez” von Joaquin Rodrigo, ehe Chick seine Chums immer näher an das “Ohrwurm”-Thema von “Spain” heranführte – und das begeisterte Publikum zum Ausklang in ein Gesangs-“Duett” mit seinem Piano lockte.