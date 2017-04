THE BEAT OF MOTHER EARTH Frühjahrskonzert Gemeindemusik Götzis 1824

Mit Hymn to the Sun with the Beat of Mother Earth hören Sie ein Werk, welches die Natur und das Leben mit Leid, Freud und Kampf musikalisch zum Ausdruck bringt. Neben dem Spanischen Rhythmus eines Paso Doble wird die Blasmusik mit Klängen eines Didgeridoo vermischt und taucht in die Welt eines der ältesten Völker der Erde ein – den Aborigines.

„1824″ ist der neue Marsch der Gemeindemusik Götzis, welcher am Konzertabend Premiere und somit seine Uraufführung feiern wird. Die Abenteuer des Kleinen Prinzen verarbeitete Ferrer Ferran zu einem musikalischen Stück mit der Absicht Emotionen zu wecken und den schönen Teil des Lebens fühlbar zu machen. Gerade dieses Stück passt bestens in die heutige Zeit, denn wie es schon im Buch geschrieben steht – man sieht nur mit dem Herzen gut.

Leitung: Markus Summer

Karten: EUR 16,- / Senioren u. Schüler EUR 12,-