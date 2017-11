Thanksgiving-Menü auf der ISS

Der Kommandant der internationalen Raumstation stellte die unterschiedlichen Leckereien seiner Crew vor.

Der Kommandant der internationalen Raumstation Randy Bresnik stellte am Dienstag die unterschiedlichen individuellen Menüoptionen im Zusammenhang mit dem Thanksgiving-Feiertag seiner Crew vor. In den USA fällt Thanksgiving in diesem Jahr auf Donnerstag, den 23. November. An Bord der ISS reichten die Leckereien, die natürlich alle hermetisch versiegelt im All dargereicht werden, vom obligatorischen Truthahn über Kartoffelbrei bis hin zu einem Dessert aus Äpfeln und Preiselbeeren. Der Kommandant zeigte sich jedoch auch voll Vorfreude auf Thanksgiving im kommenden Jahr: