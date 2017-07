Thambi wird Hahn im Korb bei Tigerdamen im Zoo Schmiding

Die Damen waren begeistert vom neuen Tiger - © APA (Zoo Schmiding)

Thambi, ein junges Tigermännchen aus dem Zoo Straubing, ist der neue Hahn im Korb bei den Tigerinnen des Tiergartens Schmiding in Krenglbach bei Wels: Nach dreiwöchiger Eingewöhnungszeit in einem Einzelgehege durfte er nun Natascha und Anastasia persönlich kennenlernen. Die Damen waren begeistert, teilte der Zoo am Montag mit.