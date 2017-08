Thalhammer für Wahl zum Frauen-Welttrainer nominiert

Zu den Nominierten in der Kategorie Männer-Welttrainer zählen Zinedine Zidane, der Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid, ManCity-Coach Pep Guardiola, Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw und Jose Mourinho, der mit Manchester United die Europa League gewann. Die Auszeichnung wird in einem Verfahren ermittelt, an dem Trainer, Nationalteam-Kapitäne, ausgewählte Medienvertreter und Fans beteiligt sind. Letztere haben ab Montag bis 7. September die Gelegenheit, online abzustimmen. Die Top 3 jeder Kategorie stehen Mitte September fest. Die Gewinner werden am 23. Oktober in London geehrt.

(APA)