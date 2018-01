Thailands Regierungschef lässt Pappfigur antworten

Pappfigur statt Original: Die Aktion des thailändischen Regierungschefs, Journalisten für Fragen an einen lebensgroßen Aufsteller mit seinem Konterfei zu verweisen, hat kontroverse Reaktionen ausgelöst. Während ein Regierungssprecher am Dienstag betonte, die Aktion von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha sei ein Scherz gewesen, gab es Kritik von Gegnern der Militärregierung.

Sie werfen den Generälen, die in dem südostasiatischen Königreich seit Mai 2014 an der Macht sind, mangelnde Transparenz vor. Prayut hatte am Montag im Regierungssitz in Bangkok zu Journalisten gesagt: “Wenn es Fragen zur Politik gibt, dann könnt ihr euch an diesen Typen wenden.” Damit meinte er eine Pappfigur, die ihn selbst darstellte.