Thailand will von Dubai Auslieferung von Ex-Premier Yingluck

Yingluck soll sich nach Dubai abgesetzt haben - © APA (AFP)

Thailands Militärregierung will sich in Dubai um eine Auslieferung der geflohenen ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra bemühen. Regierungschef Prayuth Chan-o-cha bestätigte am Donnerstag erstmals, dass sich die 50-Jährige nach Erkenntnissen des thailändischen Geheimdienstes in das arabische Emirat abgesetzt hat.