Thailand klagt 14-Jährigen wegen Majestätsbeleidigung an

Vajiralongkorn genuießt nicht den besten Ruf

Wegen Majestätsbeleidigung sind in Thailand acht junge Leute angeklagt worden, darunter ein 14-jähriger. Ihnen wird zur Last gelegt, im vergangenen Mai in der Provinz Khon Kaen mehrere Bilder des Königs Maha Vajiralongkorn und dessen Vaters Bhumibol angezündet zu haben. Nach Polizeiangaben behaupten sie, für einen Lohn von umgerechnet etwa fünf Euro von einem Mann dazu angestiftet worden zu sein.