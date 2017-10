Thailändisches Militär verspricht Wahlen im November 2018

Premier Prayut verschob angekündigte Wahlen schon mehrfach - © APA (AFP)

Mehr als vier Jahre nach dem Militärputsch in Thailand soll in dem südostasiatischen Königreich kommendes Jahr wieder ein Parlament gewählt werden. Militärmachthaber Prayut Chan-O-Cha kündigte am Dienstag Neuwahlen im November 2018 an. Eine vollständige Wiederherstellung der Demokratie bedeutet der Urnengang jedoch nicht, da das Militär in der Zwischenzeit die Verfassung auf sich zugeschnitten hat.