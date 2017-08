Hurrikan “Harvey” bedroht Golfküste der USA

"Harvey" braute sich im Golf von Mexiko zusammen - © APA (AFP)

Der Hurrikan “Harvey” bedroht die Golfküste der USA. “Harvey” nehme rasch an Intensität zu und könne den Bundesstaaten Texas und Louisiana “lebensbedrohliche und zerstörerische” Überschwemmungen bringen, warnte das US-Hurrikan-Warnzentrum am Donnerstag. Mehrere Gemeinden in Texas ordneten Evakuierungen an.