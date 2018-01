Teure Rohstoffe: Bier wird in Vorarlberg teurer

Im Frühjahr wird es zu einer Preiserhöhung beim Bier kommen. Alle Vorarlberger Brauereien werden eine Erhöhung von zwei bis drei Prozent vornehmen. Schuld daran sind die teuer gewordenen Rohstoffe und die Personalkosten.

Anpassungen um zwei bis drei Prozent

Heinz Tomas führt gegenüber VOL.AT noch weitere Preistreiber an: So würde er bei Zuliefererern aller Art Preissteigerungen von bis zu vier Prozent verzeichnen, ob nun bei Ersatzteilen oder Treibstoff. Er rechnet daher mit einer Preiserhöhung von an die 2,5 Prozent. Auf ähnlichem Niveau vermutet Braumeister Andreas Rosa von Fohrenburger die notwendige Preisanpassung. Brunner will sich nicht festlegen, spricht aber von “sehr moderaten Anpassungen”.