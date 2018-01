Teure Karten: Kabarettisten klagen Schweizer Plattform

Weil Eintrittskarten für ihre Programme überteuert im Internet kursieren, ziehen die Kabarettisten Monika Gruber und Viktor Gernot gemeinsam mit einer oö. Agentur und dem Wettbewerbschutzverband gegen das Schweizer Online-Portal viagogo vor Gericht. Klägeranwalt Johannes Hintermayr bestätigte der APA am Dienstag einen Bericht im "Neuen Volksblatt". Es geht um einen Streitwert von 35.000 Euro.

Auf dem Schweizer Portal würden “die schlechtesten Plätze zum teuersten Preis” angeboten, so Stage-Co-Geschäftsführerin Gabi Sinzinger. Wenn die Käufer dann auf überteuert erstandenen Tickets den tatsächlichen Preis aufgedruckt sehen, “werden wir auch noch mit den Beschwerden konfrontiert”, sieht sie sich geschädigt. Für einen Auftritt Grubers im Rahmen ihrer aktuellen Tour “Wahnsinn!” am 29. Dezember im Salzburger Congress seien etwa Karten um 100 Euro plus 59 Euro Gebühren und Steuern angeboten worden, regulär würden sie aber nur 33 bis 63 Euro kosten, so der Vorwurf. Auch Konsumentenschützer warnen immer wieder vor Karten, die auf diese Weise auf diversen Plattformen weiterverkauft werden.