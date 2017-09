Teufelsbrief nach 341 Jahren entschlüsselt

Eines morgens erwachte Maria Crocifissa della Concezione, Schwester eines Klosters in Sizilien, mit einem merkwürdigen Brief in ihrer Hand. Gesicht und Körper der Nonne waren komplett mit Tinte verschmiert. Den anderen Schwestern des Klosters erzählte sie, dass sie einen langen Kampf mit dem Teufel geführt habe. Satan habe sie gezwungen, den Brief zu schreiben.

Software entschlüsselte erste 15 Zeilen des Briefes

Bis jetzt sind alle Versuche, den Inhalt des Briefes – der aus einer Reihe Runen und griechisch,kyrillisch und arabischer Buchstaben besteht – zu entziffern, gescheitert. Doch nun hat eine Software es geschafft den Code zu entschlüsseln. Einem Computeralgorithmus aus dem Darknet ist es gelungen, die ersten 15 Zeilen des Briefes zu übersetzen, berichtete Daniele Abate, Direktor des Ludum Science Center in Catania, dem Radiosender 105.

Botschaft des Teufels: “Religion eine Erfindung der Menschen”

Die Zeilen handeln von einem Kampf zwischen Gott, Mensch und Satan und seien “wahrhaftig teuflisch”, so Abate. Schwester Maria schrieb dem Anschein nach “Gott glaubt, er könne die Sterblichen befreien. Diese Methode funktioniert bei niemandem.” Die Religion sei “eine Erfindung des Menschen”, versucht der Teufel im Text die Nonne davon zu überzeugen, ihren Glauben an Gott aufzugeben. Abate vermutet, dass die Nonne an einer Schizophrenie gelitten haben könnte und mehrere Sprachen beherrschte.

Schwester Maria habe den Text mit großer Sorgfalt zusammengesetzt. “Die Sprache hat sie selber erfunden, es ist ein präzises Alphabet mit verschiedenen Symbolen, die sie offenbar kannte”, erklärte Abante. Jedes Zeichen, jedes Symbol sei genau durchdacht und strukturiert worden, nur selten würden sich Zeichen wiederholen.

(red.)