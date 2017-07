Das große Vorarlberger Trachtenquiz!

Weißt du welche Trecht zu welcher Region gehört? - © Trachtenverband

Vorarlberg ist zweifelsohne eine Insel in Mitten Europas in Sachen Vielfalt, Originalität und Alter der noch tragbaren Trachten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort “tragbar”. Doch wissen Sie überhaupt, welche Tracht zu welcher Region gehört? Testen Sie ihr Wissen in diesem Quiz.