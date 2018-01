Test bescheinigt Österreichs Klopapier gute Qualität

In Österreich ist im vergangenen Jahr Toilettenpapier um rund 250 Millionen Euro eingekauft worden.

In den allermeisten Fällen war das wohl kein Griff ins Klo, denn bei der Qualität gibt es dem Magazin “Konsument” zufolge nichts zu meckern. Das gelte auch für Recyclingprodukte. 17 Toilettenpapiere – dreilagig ohne Duft – wurden untersucht. Fünf Produkte schnitten “sehr gut” ab, der Rest “gut”.

Klopapier kleiner geworden

Die Konsumentenschützer haben sich zudem angesehen, wie sich die Rolle Klopapier in ihrer Größe verändert hat. Kunden hätten sich zuvor mehrfach über einen “Schwund” beschwert. Dazu verglichen die Tester das heutige Angebot mit Daten einer Untersuchung aus dem Jahr 1991 bezüglich der Größe der einzelnen Blätter bzw. wie viele Abrisse sich auf einer Rolle befinden. Der Befund: “Ja, das Toilettenpapier ist in den vergangenen 25 Jahren kleiner geworden, und das nicht zu knapp.” Man müsse tatsächlich öfter am stillen Örtchen Papier nachlegen, weil die Papierblätter pro Rolle weniger geworden seien.