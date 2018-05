Tesla will per Umstrukturierung Produktion beschleunigen

Der mit Produktionsproblemen kämpfende US-Elektroautobauer Tesla will sich neu organisieren und schnell mehr Leute einstellen. Unternehmenschef Elon Musk schrieb seinen Beschäftigten, er habe eine "grundlegende Umstrukturierung" eingeleitet.

In dem AFP am Montag vorliegenden Schreiben des Firmenchefs heißt es: “Wir verflachen die Managementstrukturen, legen Funktionen zusammen, wo es sinnvoll ist, und reduzieren Aktivitäten, die nicht lebenswichtig für den Erfolg unserer Mission sind.” Zudem werde Tesla weiter “rasch” Leute für die Produktion einstellen.

Das Erstaunliche an dem Unfall sei doch gewesen, dass die Fahrerin mit einem Knöchelbruch davon gekommen sei, obwohl sie mit der Geschwindigkeit von rund hundert Stundenkilometern einen Feuerwehrwagen gerammt habe: “Ein Aufprall mit dieser Geschwindigkeit führt normalerweise zu schweren Verletzungen oder dem Tod”, merkte der Tesla-Chef an.

Bei dem zweiten von der NTSB untersuchten Unfall starben in der vergangenen Woche in Florida zwei Menschen, ein weiterer wurde verletzt. Der Wagen war bei dem Aufprall auf eine Mauer in Flammen aufgegangen. In diesem Fall gehen die Ermittler allerdings davon aus, dass das Assistenzsystem nicht aktiv war. Sie konzentrieren sich auf einen Batteriebrand, der durch den Unfall ausgelöst worden sei.