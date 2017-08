Tesla plant offenbar Standort in Tirol

Tesla führt Gespräche mit Physiotherm - © APA (AFP/GETTY)

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla plant offenbar eine Niederlassung in Thaur in Tirol. Derzeit sucht der Autobauer nämlich auf seiner Homepage nicht nur Mitarbeiter für Thaur, sondern führt auch Gespräche mit dem Infrarotkabinen-Hersteller Physiotherm, der für seinen Standort einen Mieter sucht, berichtete die “Tiroler Tageszeitung” am Donnerstag.