Tesla kämpft weiter mit Produktionsschwierigkeiten

Der US-Elektroautobauer Tesla kämpft weiterhin mit Schwierigkeiten bei der Produktion seines Hoffnungsträgers Model 3 und hat seine Verluste im ersten Quartal im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Tesla-Chef Elon Musk versicherte am Mittwoch aber, die Produktionsprobleme seien "weitgehend" behoben, in zwei Monaten würden wieder rund 5.000 Autos pro Woche vom Band fahren.

In den ersten Aprilwochen waren es nur rund 2.000. Mit seinem Model 3 will der Elektroautobauer den Durchbruch auch jenseits des Luxussegments schaffen. Für die Limousine, mit einem Startpreis von 35.000 Dollar (rund 29.000 Euro) erschwinglicher als die bisherigen Tesla-Modelle, gibt es 400.000 Vorbestellungen. Langfristig strebt Tesla eine Stückzahl von 10.000 Model-3-Fahrzeugen pro Woche an.