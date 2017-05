Tesla-Eigentümer will Los Angeles komplett untertunneln

So sieht die Zukunft des Straßenverkehrs aus – zumindest, wenn es nach dem Elektroautobauer Tesla geht. Um Staus zu vermeiden fahren die Autos mit einem Fahrstuhl in die Tiefe. Dort rasen sie auf einem Schienensystem durch den Untergrund, mit 200 Kilometer pro Stunde und natürlich gelenkt von einem Computersystem. Die Idee stammt von Tesla-Eigentümer Elon Musk. Genervt vom Stau auf dem Weg zum Arbeitsplatz twitterte er: “Verkehr macht mich wahnsinnig. Ich werde eine Tunnelbohrmaschine bauen und einfach los graben.”

Kurz darauf gründete er eine eigene Tunnelbohrgesellschaft mit dem Namen “Boring Company” und stellte die Idee beim Internetportal TED-Talks vor. Das Echo in den sozialen Netzwerken war geteilt. Manche nannten die Idee des Paypal-Gründers genial, andere unrealistisch und unbezahlbar. Außerdem würden Menschen schon seit 200 Jahren durch unterirdische Tunnel fahren, mit einem System namens U-Bahn. Zurzeit grübelt Musk, welcher Name sich für das Projekt eignen würde.

Thinking about a name for our first tunneling machine …

— Elon Musk (@elonmusk) 5. Mai 2017