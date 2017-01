Terrorverdächtiger hat IS unterstützt

Innenminister Sobotka schätzt den 17-Jährigen als "nicht harmlos" ein - © APA

Der am Freitag in Wien festgenommene Terrorverdächtige ist laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) nicht harmlos. Er habe in den Vernehmungen zu Protokoll gegeben, dass er sich mit dem Terrornetzwerk “Islamischer Staat” (IS) beschäftigt und den IS “unterstützt hat”, bestätigte Sobotka am Montag im Ö1-Morgenjournal.