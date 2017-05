Terrorverdächtiger gefasst – Anschlagspläne in Berlin

Deutsche Polizei feiert Fahndungserfolg - © APA (dpa/Symbolbild)

Die deutsche Polizei hat in der Uckermark in Brandenburg einen 17-jährigen mutmaßlichen Jihadisten festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll. Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter in Potsdam. Wie konkret die Planungen des jungen Manns gediehen waren, ist unklar.