Terrorverdächtiger bleibt in St. Pölten in U-Haft

Die Festnahme des 20-Jährigen erfolgte im März - © APA

Die U-Haft gegen einen 20-jährigen Terrorverdächtigen in St. Pölten ist bis 26. Juni verlängert worden. Das teilte Franz Cutka, Präsident des Landesgerichtes, am Donnerstag auf Anfrage mit. Als Haftgründe wurden weiterhin bestehende Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr angegeben. Der 20-Jährige war am 10. März festgenommen worden.