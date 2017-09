Terrorprozess in Tirol: Zweieinhalb Jahre Haft für Iraker

Das Urteil war zunächst nicht rechtskräftig - © APA (Archiv)

Ein 29-jähriger Iraker ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens der terroristischen Vereinigung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war bereits vor rund einem Jahr zu einer Freiheitsstrafe in derselben Höhe verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte dieses Urteil jedoch wegen Fragen der Zuständigkeit eines österreichischen Gerichts aufgehoben.