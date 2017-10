Terrorismus: EU will stärkeren Schutz öffentlicher Plätze

Selbst mit einem Van - wie hier in London - werden Anschläge verübt - © APA (AFP/Metropolitan Police)

Die EU-Kommission will im Kampf gegen den Terrorismus öffentliche Plätze stärker schützen. EU-Sicherheitskommissar Julia King erklärte am Mittwoch in Brüssel, die jüngsten Terroranschläge in Nizza, Berlin, London, Stockholm und Barcelona hätten gezeigt, dass sogenannte “low tech”-Terroristen verstärkt agiert hätten. Natürlich lasse sich “nicht alles stoppen, ein Nullrisiko gibt es nicht”.