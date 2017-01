Terror-Verdächtiger in Salzburg in U-Haft genommen

Nach der Festnahme eines 34-jährigen Irakers am Montag in der Stadt Salzburg wegen des Verdachtes der Mitgliedschaft zu einer terroristischen Vereinigung ist der Asylwerber am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Die U-Haft sei wegen Fluchtgefahr und Tatbegehungsgefahr vorerst bis 8. Februar verhängt worden, erklärte die Sprecherin des Landesgerichtes Salzburg, Martina Pfarrkirchner.

Auf dem Handy des Verdächtigen, der in einer Asyl-Unterkunft festgenommen wurde, konnten Ermittler ein manuell gelöschtes Foto wiederherstellen, das den Iraker in Kampfausrüstung mit dem Wappen des "Badr Corps" zeigt, das als eine schiitische Terrororganisation eingestuft wird. Der Verdächtige bestritt in seiner Einvernahme, ein aktives Mitglied dieser Gruppierung zu sein. Der 34-Jährige war laut Polizei im Jahr 2015 über die Balkanroute nach Österreich eingereist und hatte unter falschem Namen einen Asylantrag gestellt. Die Ermittlungen gegen den Mann sind noch nicht abgeschlossen. (APA)