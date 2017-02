Terror-Razzia in Graz: Weiter U-Haft für elf Verdächtige

In einem Monat wird die nächste Haftprüfungsverhandlung stattfinden. Die Männer und Frauen waren am 26. Jänner wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung (“IS”) sowie wegen des Verdachts einer staatsfeindlichen Verbindung festgenommen worden – vier in Wien, zehn in Graz. Einige der Verdächtigen befanden sich am Freitag immer noch in der Justizanstalt in Wien. Ihre Haftprüfungsverhandlung fand per Videokonferenz mit der Grazer Staatsanwaltschaft statt.

Alle drei aus der U-Haft entlassenen Personen wurde unter anderem der Reisepass abgenommen. Der Tatverdacht ist nämlich weiterhin aufrecht, betonte die Staatsanwaltschaft.

(APA)