Terror: Österreichische Imame unterzeichnen Deklaration

300 Imame wollen die Deklaration unterzeichnen - © APA

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) setzt ein Zeichen gegen den internationalen Terrorismus. Am 14. Juni wollen alle rund 300 Imame der offiziellen Muslime-Vertretung eine Deklaration gegen Extremismus unterzeichnen, berichtete der “Kurier” (Mittwoch-Ausgabe). Zu diesem Zweck kommen die Geistlichen im Islamischen Zentrum in Wien-Floridsdorf zusammen.