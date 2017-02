Terror auf “Atatürk”-Flughafen: Anklage gegen 46 Verdächtige

Der Anschlag forderte 45 Tote - © ILHAS NEWS AGENCY

Fast acht Monate nach dem Terroranschlag auf den Istanbuler “Atatürk”-Flughafen mit zahlreichen Todesopfern hat ein Gericht in der türkischen Metropole die Anklage gegen 46 Verdächtige angenommen. Ihnen werde unter anderem vorsätzliche Tötung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.