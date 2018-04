Termin: „Wer schläft, liebt nicht!“

Erich Furrer & Goran Kovacevic nach dem Roman „Schlafes Bruder“

Götzis Am Samstag den 28.April um 20:00 Uhr zaubert Erich Furrer auf der Kulturbühne am Bach durch seine Erzählkunst alle Figuren herbei, springt in unterschiedlichste Rollen und erweckt die Geschichte so zu neuem Leben. Begleitet wird er vom bekannten Akkordeonisten Goran Kovacevic, Ein Abend voll Poesie und Leidenschaft und wundervoller Musik!