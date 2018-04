Termin: Vortrag Thomas Schmidinger - “Islam und Islamismus in Österreich“

Artikel von Pfarre Tisis: Vortrag am Freitag, 20. April 2018, 19.30 Uhr, Großer Pfarrsaal Tisis. Politische Bewegungen mit dem Ziel, einen islamisch geprägten Staat aufzubauen, stellen westliche Demokratien vor Herausforderungen. Wie können Staat und Gesellschaft trotz der der gebotenen Toleranz gegenüber dem Islam geschützt werden?

Seit 1912 gibt es in Österreich ein Islamgesetz. Die Folge war bis vor etwa 30 – 40 Jahren ein friedliches Zusammenleben der Muslime in Österreich. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches und den beiden Weltkriegen wurden die Mandatsländer des Nahen und Mittleren Ostens in die Unabhängigkeit entlassen, meistens mit ungeliebten Regierungen.