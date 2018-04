Termin: Ü39 Party im KOM

Am Samstag, dem 21. April, geht ab 20.00 Uhr im Altacher KOM die sechste Ü39 Party über die Bühne.

Das Organisationsteam freut sich auf zahlreiche Partygäste und ausgelassene Stimmung. Die Ü 39 Party ist im Altacher Veranstaltungskalender nicht mehr weg zu denken. Die Rückmeldungen der letzten Jahre sind durchwegs positiv. “Wir freuen uns wieder auf viele Freunde toller Live Musik und eine einzigartige Partyatmosphäre im KOM. Die sechste Ü 39 Party sollte man sich nicht entgehen lassen”, so Heike Martin vom FSK Be One – dem Freizeit-, Sport- und Kulturverein, Altach. LOA