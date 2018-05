Termin: Tag des offenen Bienenstockes

Die Bienen sind derzeit in aller Munde. Die Varroamilbe und andere Krankheiten setzen den fleißigen Tierchen allerdings immer mehr zu.

Die Mitglieder des Bienenzuchtvereins Götzis – Mäder kümmern sich um ca. 300 Bienenvölker in den Gemeinden. Um diese wunderbaren Insekten und deren Lebensweise allen Interessierten näherzubringen, wird auch in diesem Jahr wieder einen Tag des offenen Bienenstockes veranstaltet. Am Sonntag, dem 3. Juni 2018 können Groß und Klein sich einmal wie ein Imker fühlen. Erfahrene Bienenzüchter führen die Besucher zu den einzelnen Bienenvölkern und geben Einblick in deren Lebensweise. Gerne informieren die Fachleute bei dieser Gelegenheit, was jeder einzelne für das Überleben dieser wertvollen Tiere tun kann. Denn mit jeder geeigneten Pflanze lassen sich die Bestäuber in ihren Garten locken.