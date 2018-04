Termin: "Maiaschmus" - Lesung mit Musik

Lesung mit Musik am Freitag, 04. Mai 2018, 19:30 - 21:00 Uhr, Domino´s Hus am Kirchplatz, Dachgeschoss. Gemeinschaftsveranstaltung von Domino, Bibliothek Frastanz und Marktgemeinde Frastanz. Eintritt: € 6,00.

„Zämmaköchlat vo drei Bärglrfraua achabrocht is Tal“: Jytte Dünser aus Gampelün, Margit Seeberger aus Gurtis und Maria Etlinger aus Mittelberg tragen im Rahmen des „Mundart Mai“ am Freitag, 04. Mai 2018 ab 19:30 Uhr Texte im Domino Frastanz vor.

Alle zwei Jahre findet in Vorarlberg im Monat Mai der „Mundart Mai“ statt. In Frastanz werden dabei Jytte Dünser, Maria Etlinger, Margit Seeberger eigene Texte vortragen. Es werden auch Texte von „alten“ Vorarlbergern einfließen sowie Rezepte. Die Lesung moderieren Christl Stadler und Roswitha Tschamon. Markus Brandtner an seinen Naturinstrumenten und Jutta Ospelt mit ihrer Stimme begleiten den Abend musikalisch.